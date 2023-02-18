Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Gonzalez 7 Temmuz 1992 tarihinde Puebla de Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Pablo González Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Pablo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Gonzalez'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2015 yılında Cafetaleros

30 Haziran 2016 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2016 yılında Puebla FC II

1 Temmuz 2018 yılında Puebla FC

1 Ocak 2021 yılında Atlas

14 Eylül 2021 yılında Toluca

1 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

Pablo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Gonzalez şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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