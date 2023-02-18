Emiliano Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Garcia 25 Kasım 2003 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano García Escudero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Garcia'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Puebla FC U20

1 Ocak 2021 yılında Villarr. Juv. A

30 Haziran 2022 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

Emiliano Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Garcia şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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