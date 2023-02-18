Kevin Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ramirez 1 Nisan 1994 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Federik Ramírez Dutra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ramirez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastián Revetria yapmaktadır. Kevin Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Ramirez'nin Puebla FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Ramirezboyu ve yaşı kaç

Kevin Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Wanderers U19

1 Ocak 2014 yılında Wanderers

28 Ocak 2015 yılında Miramar

30 Haziran 2015 yılında Wanderers

12 Ocak 2016 yılında Nacional

5 Ocak 2018 yılında CD América

30 Haziran 2018 yılında Nacional

1 Temmuz 2018 yılında Tigre

20 Aralık 2018 yılında Nacional

11 Ağu 2019 yılında Atlante

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

5 Ocak 2022 yılında Puebla FC

Kevin Ramirez kimdir

Kevin Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ramirez şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sarandí Universitario de Rivera

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Kevin Ramirez nereli

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