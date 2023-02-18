Gustavo Ferrareis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Ferrareis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Ferrareis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Ferrareis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Ferrareis 2 Ocak 1996 tarihinde Bauru şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Henrique Ferrareis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Ferrareis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Gustavo Ferrareis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gustavo Ferrareis'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Ferrareis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferrareis17/

Gustavo Ferrareis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Ferrareis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Ferrareis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Ferrareis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Inter B

1 Ocak 2016 yılında Internacional

31 Mayıs 2017 yılında EC Bahia

31 Aralık 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2018 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2018 yılında Internacional

1 Ocak 2019 yılında Botafogo

5 Temmuz 2019 yılında Internacional

8 Temmuz 2019 yılında Avaí FC

31 Aralık 2019 yılında Internacional

3 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

14 Ocak 2021 yılında Internacional

15 Ocak 2021 yılında Puebla FC

Gustavo Ferrareis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Ferrareis şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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