Antun Gucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antun Gucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antun Gucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antun Gucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antun Gucic 5 Şubat 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antun Gucić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antun Gucic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antun Gucic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antun Gucic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antun Gucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antun Gucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antun Gucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antun Gucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2017 yılında NK Sesvete Jgd

1 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete U19

29 Temmuz 2022 yılında NK Dubrava ZG

Antun Gucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antun Gucic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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