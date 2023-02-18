Antun Gucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antun Gucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antun Gucic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antun Gucic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antun Gucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antun Gucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antun Gucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antun Gucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antun Gucic 5 Şubat 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antun Gucić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antun Gucic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antun Gucic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antun Gucic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antun Gucicboyu ve yaşı kaç

Antun Gucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antun Gucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Antun Gucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antun Gucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2017 yılında NK Sesvete Jgd

1 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete U19

29 Temmuz 2022 yılında NK Dubrava ZG

Antun Gucic kimdir

Antun Gucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antun Gucic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antun Gucic nereli

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