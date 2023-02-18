Tin Sarkanj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Sarkanj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Sarkanj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Sarkanj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Sarkanj 9 Haziran 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tin Šarkanj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Sarkanj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tin Sarkanj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tin Sarkanj'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tin Sarkanj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Sarkanj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Sarkanj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Sarkanj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2016 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

29 Ocak 2021 yılında NK Dugo Selo

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

22 Temmuz 2021 yılında Simm-Bau

12 Ağu 2022 yılında NK Dubrava ZG

Tin Sarkanj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Sarkanj şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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