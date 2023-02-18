Matej Hoic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hoic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Hoic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Hoic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Hoic 30 Eylül 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Hoić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Hoic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Matej Hoic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Hoic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Hoic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Hoic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Hoic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Hoic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında NK Sesvete

19 Şubat 2021 yılında NK Zagorec

29 Temmuz 2022 yılında NK Dubrava ZG

Matej Hoic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Hoic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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