Dae Hyeon Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Hyeon Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dae Hyeon Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dae Hyeon Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dae Hyeon Jung 23 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정대현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dae Hyeon Jung Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dae Hyeon Jung, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dae Hyeon Jung'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dae Hyeon Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dae Hyeon Jung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dae Hyeon Jung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dae Hyeon Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2013 yılında Mokpo H&H U18

16 Mayıs 2014 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2015 yılında Seoul THS

4 Mart 2016 yılında Woosuk Uni

24 Mart 2017 yılında NK Lucko

31 Ağu 2017 yılında NK Maksimir

13 Şubat 2019 yılında OFK Titograd

5 Eylül 2019 yılında NK Fuzinar

19 Ekim 2020 yılında NK Sesvete

11 Şubat 2021 yılında NK Dubrava ZG

Dae Hyeon Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dae Hyeon Jung şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Junghwa Elementary School (2009),Boin Middle School (2011-2012),Mokpo FC H&H U18 (2013-2014),Seoul Technical High School (2015),

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.