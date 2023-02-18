Boyan Jia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boyan Jia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boyan Jia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boyan Jia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boyan Jia 30 Kasım 2003 tarihinde Luoyang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 贾博琰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boyan Jia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boyan Jia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Boyan Jia'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boyan Jia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boyan Jia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boyan Jia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boyan Jia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında SH Port

15 Şubat 2022 yılında Grasshoppers

23 Şubat 2022 yılında NK Dubrava ZG

30 Haziran 2023 yılında Grasshoppers

Boyan Jia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boyan Jia şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Boyan Jia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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