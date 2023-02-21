Aqel Al Sahbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aqel Al Sahbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aqel Al Sahbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aqel Al Sahbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aqel Al Sahbi 15 Mart 1987 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عقيل بلغيث şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aqel Al Sahbi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aqel Al Sahbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Aqel Al Sahbi'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aqel Al Sahbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aqel Al Sahbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aqel Al Sahbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aqel Al Sahbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Faisaly FC

6 Ocak 2012 yılında Al-Ahli SFC

26 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2018 yılında Al-Faisaly FC

6 Ekim 2020 yılında Al-Raed

Aqel Al Sahbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aqel Al Sahbi şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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