Armin Abaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Abaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Abaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Abaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Abaz 27 Mart 2002 tarihinde Grabs SG şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Abaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Armin Abaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armin Abaz'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Abaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Armin Abaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Abaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Abaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U21

24 Temmuz 2020 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2022 yılında FC Winterthur

Armin Abaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Abaz şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Armin Abaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Brühl SG, FC St. Gallen

İsviçre U18 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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