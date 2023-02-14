Roman Buess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Buess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Buess adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Buess Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Buess 21 Eylül 1992 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Buess Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heusler Werthmüller Heitz yapmaktadır. Roman Buess, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Roman Buess'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Buess Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roman Buess isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roman Buess Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Buess futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FC Basel Alt.

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2008 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel U18

1 Ocak 2010 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Aarau

30 Haziran 2013 yılında FC Basel U21

7 Ağu 2013 yılında FC Locarno

30 Haziran 2014 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2015 yılında FC Thun

1 Temmuz 2016 yılında FC St. Gallen

11 Şubat 2019 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2019 yılında FC Winterthur

Roman Buess Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Buess şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roman Buess Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Muttenz (2001-2003), FC Basel 1893

İsviçre U20 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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