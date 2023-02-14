Samuel Ballet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ballet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ballet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Ballet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Ballet 12 Mart 2001 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Leo Beat Ballet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Ballet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Samuel Ballet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Ballet'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Ballet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Ballet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Ballet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Ballet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U21

12 Ağu 2020 yılında FC Wil 1900

31 Aralık 2020 yılında BSC YB U21

5 Ocak 2021 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2022 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Winterthur

Samuel Ballet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Ballet şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Ballet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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