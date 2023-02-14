Roy Gelmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Gelmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roy Gelmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roy Gelmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roy Gelmi 1 Mart 1995 tarihinde Bülach şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roy Gelmi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Roy Gelmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roy Gelmi'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roy Gelmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roy Gelmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roy Gelmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roy Gelmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında St. Gallen U21

1 Ocak 2015 yılında FC St. Gallen

11 Temmuz 2017 yılında FC Thun

31 Ocak 2020 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2020 yılında FC Thun

1 Temmuz 2020 yılında VVV-Venlo

24 Temmuz 2021 yılında FC Winterthur

Roy Gelmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roy Gelmi şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roy Gelmi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bassersdorf, FC Zürich, FC St. Gallen

İsviçre U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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