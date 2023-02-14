Thibault Corbaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibault Corbaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thibault Corbaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thibault Corbaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thibault Corbaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibault Corbaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thibault Corbaz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thibault Corbaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thibault Corbaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thibault Corbaz 7 Ocak 1994 tarihinde Morges şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thibault Corbaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thibault Corbaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thibault Corbaz'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thibault Corbazboyu ve yaşı kaç

Thibault Corbaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thibault Corbaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Thibault Corbaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thibault Corbaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında FC Basel U18

1 Ocak 2012 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2014 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2014 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Biel-Bienne

1 Temmuz 2016 yılında Neuchâtel Xamax

9 Temmuz 2021 yılında FC Winterthur

Thibault Corbaz kimdir

Thibault Corbaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thibault Corbaz şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Colombier-Pampigny, FC Pied du Jura, FC Lausanne-Sport, FC Basel 1893

Thibault Corbaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 17 numaralı formasıyla 30 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thibault Corbaz nereli

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