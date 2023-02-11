Arnaldo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaldo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaldo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaldo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaldo Gonzalez 13 Mayıs 1989 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaldo Gonzalez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnaldo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arnaldo Gonzalez'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnaldo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnaldo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnaldo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaldo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Quilmes

1 Ağu 2011 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2012 yılında Quilmes

15 Temmuz 2012 yılında Santamarin

30 Haziran 2013 yılında Quilmes

25 Ocak 2015 yılında Santamarin

31 Aralık 2015 yılında Quilmes

1 Ocak 2016 yılında San Luis

30 Haziran 2016 yılında Quilmes

1 Temmuz 2016 yılında Patronato

26 Şubat 2017 yılında Quilmes

27 Şubat 2017 yılında Central Córdoba

10 Ağu 2017 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2018 yılında Nueva Chicago

27 Ağu 2020 yılında CA Mitre

7 Temmuz 2021 yılında Agropecuario

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Arnaldo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaldo Gonzalez şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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