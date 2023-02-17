Bruno Baez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Baez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Baez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Baez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Baez 6 Nisan 2000 tarihinde Rufino şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Baez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Bruno Baez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Baez'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Baez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Baez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Baez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Baez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2021 yılında Arsenal FC II

25 Mart 2022 yılında Sol de Mayo

31 Aralık 2022 yılında Arsenal FC II

29 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2023 yılında Arsenal FC II

Bruno Baez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Baez şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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