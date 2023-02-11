Ramiro Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Garcia 11 Aralık 2001 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramiro Nahuel García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Sandri yapmaktadır. Ramiro Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Garcia'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors II

6 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Ramiro Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Garcia şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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