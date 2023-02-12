Samuel Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Hernandez 12 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Josías Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Hernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini beElite yapmaktadır. Samuel Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Hernandez'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Guillermo Brown

14 Mart 2022 yılında Juve. Antoniana

31 Aralık 2022 yılında Guillermo Brown

Samuel Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Hernandez şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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