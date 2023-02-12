Martin Pino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Pino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Pino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Pino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Pino 16 Mart 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Pino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Martin Pino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Pino'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Pino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Pino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Pino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Pino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Instituto AC II

1 Temmuz 2018 yılında Instituto AC

16 Haziran 2022 yılında GyT (Salta)

31 Aralık 2022 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2023 yılında Instituto AC

Martin Pino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Pino şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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