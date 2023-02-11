Emanuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Garcia 8 Temmuz 1993 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emanuel David García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Garcia'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emanuel Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2016 yılında GyE Mendoza

30 Haziran 2017 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2017 yılında GyE Mendoza

4 Eylül 2020 yılında CA Huracán LH

1 Şubat 2021 yılında Gimnasia (J)

30 Mayıs 2022 yılında CA Temperley

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Emanuel Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Garcia şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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