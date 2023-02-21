Artem Smolyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Smolyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Smolyakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Smolyakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Smolyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Smolyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Smolyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Smolyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Smolyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Smolyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Smolyakov 29 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Смоляков Артем Геннадійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Smolyakov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artem Smolyakov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Smolyakov'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Smolyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Smolyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Smolyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Smolyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2020 yılında Ingulets U19

1 Temmuz 2022 yılında Ingulets

Artem Smolyakov kimdir

Artem Smolyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Smolyakov şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Artem Smolyakov nereli

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