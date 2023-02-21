Danylo Kravchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Kravchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Kravchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Kravchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Kravchuk 2 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кравчук Данило Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Kravchuk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Danylo Kravchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Danylo Kravchuk'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danylo Kravchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/krava.d17/

Danylo Kravchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Kravchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danylo Kravchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Kravchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Vorskla U19

1 Ocak 2020 yılında Vorskla II

3 Ağustos 2020 yılında Vorskla Poltava

21 Eylül 2022 yılında Ingulets

30 Haziran 2023 yılında Vorskla Poltava

Danylo Kravchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Kravchuk şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danylo Kravchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Kyiv (2013), Arsenal Kyiv (2013-2018)

Ukrayna U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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