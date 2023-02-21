Oleksandr Kozak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kozak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Kozak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Kozak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Kozak 25 Temmuz 1994 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Козак Олександр Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Kozak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksandr Kozak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Kozak'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Kozak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Kozak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Kozak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Kozak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Stal D.

13 Temmuz 2016 yılında Illichivets

30 Haziran 2017 yılında Stal Kamyanske

20 Temmuz 2017 yılında Obolon-Brovar

1 Temmuz 2018 yılında Ingulets

Oleksandr Kozak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Kozak şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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