Sergiy Chenbay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Chenbay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Chenbay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Chenbay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Chenbay 6 Kasım 1992 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ченбай Сергій Дмитрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Chenbay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiy Chenbay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiy Chenbay'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Chenbay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Chenbay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiy Chenbay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Chenbay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Vorskla II

27 Ağustos 2013 yılında Kremin

15 Temmuz 2016 yılında Girnyk-Sport

6 Temmuz 2017 yılında Kremin

1 Ocak 2020 yılında Metalist 1925

1 Temmuz 2022 yılında Ingulets

Sergiy Chenbay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Chenbay şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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