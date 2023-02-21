Yevgen Zaporozhets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Zaporozhets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Zaporozhets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgen Zaporozhets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgen Zaporozhets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Zaporozhets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Zaporozhets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Zaporozhets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Zaporozhets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Zaporozhets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Zaporozhets 20 Eylül 1994 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Запорожець Євген Дмитрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Zaporozhets Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIKOSPORT yapmaktadır. Yevgen Zaporozhets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Nisan 2014 tarihinde katılmıştır. Yevgen Zaporozhets'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Zaporozhets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Zaporozhets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgen Zaporozhets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Zaporozhets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında AF Pyatykhatska

Yevgen Zaporozhets kimdir

Yevgen Zaporozhets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Zaporozhets şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Yevgen Zaporozhets nereli

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