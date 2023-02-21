İvan Golovkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Golovkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Golovkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Golovkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Golovkin 24 Mayıs 2000 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Головкін Іван Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Golovkin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İvan Golovkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Golovkin'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Golovkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Golovkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Golovkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Golovkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Krystal Kherson

14 Şubat 2018 yılında FK Mariupol II

10 Eylül 2019 yılında Volyn Lutsk II

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2020 yılında Krystal Kherson

1 Temmuz 2021 yılında Ingulets

İvan Golovkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Golovkin şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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