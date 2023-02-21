Oleksandr Kucherenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kucherenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Kucherenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Kucherenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Kucherenko 1 Ekim 1991 tarihinde Slovyansk, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna,Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Кучеренко Олександр Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Kucherenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksandr Kucherenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Kucherenko'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Kucherenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kucherenko__23/

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Oleksandr Kucherenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Kucherenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Kucherenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Kucherenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Stal II

1 Temmuz 2011 yılında Avangard K.

1 Ocak 2012 yılında Nistru Otaci

1 Temmuz 2013 yılında FC Costuleni

1 Temmuz 2014 yılında FC Veris

18 Şubat 2015 yılında Zirka

23 Ağustos 2017 yılında Ingulets

2 Eylül 2021 yılında Volyn Lutsk

22 Şubat 2022 yılında Ingulets

Oleksandr Kucherenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Kucherenko şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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