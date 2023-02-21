Dmitri Mandricenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Mandricenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Mandricenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Mandricenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Mandricenco 13 Mayıs 1997 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Moldova,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Dmitri Mandrîcenco (ukr. Мандриченко Дмитро Миколайович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Mandricenco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Dmitri Mandricenco, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Mandricenco'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Mandricenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/mandrikyan/

Dmitri Mandricenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Mandricenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitri Mandricenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Mandricenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2013 yılında RVUFK Kyiv

2 Mart 2015 yılında Vorskla U19

21 Ağustos 2015 yılında Dinamo-Auto

1 Mart 2016 yılında RVUFK Kyiv

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv II

4 Ağustos 2017 yılında Spicul

22 Mart 2018 yılında Sfintul Gheor.

11 Ocak 2021 yılında Saburtalo

3 Ocak 2022 yılında Ingulets

6 Nisan 2022 yılında Motor Lublin

30 Haziran 2022 yılında Ingulets

Dmitri Mandricenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Mandricenco şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitri Mandricenco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sheriff Tiraspol (2011-2012), RVUFK Kyiv (2013-2014)

Moldova takımında 19 numaralı formasıyla 18 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U18 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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