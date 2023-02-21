Vladyslav Sydorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Sydorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Sydorenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Sydorenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Sydorenko 24 Ekim 1997 tarihinde Dergachi, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сидоренко Владислав Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Sydorenko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladyslav Sydorenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Sydorenko'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Sydorenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Sydorenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Sydorenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Sydorenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Metalist U19

1 Temmuz 2016 yılında E. Solonytsivka

22 Şubat 2017 yılında Vorskla II

20 Temmuz 2018 yılında Kremin

13 Şubat 2020 yılında Balkany Zorya

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2021 yılında Kremin

12 Ocak 2022 yılında Prykarpattya

20 Temmuz 2022 yılında Ingulets

Vladyslav Sydorenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Sydorenko şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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