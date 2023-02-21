Vitaliy Pavlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Pavlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Pavlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Pavlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Pavlov 25 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Павлов Віталій Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Pavlov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitaliy Pavlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Pavlov'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Pavlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Pavlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Pavlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Pavlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Kryvbas

1 Temmuz 2009 yılında Prykarpattya

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında Girnyk KR

19 Temmuz 2016 yılında MFK Mykolaiv

1 Temmuz 2017 yılında Ingulets

Vitaliy Pavlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Pavlov şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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