Roman Pidkivka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Pidkivka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Pidkivka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Pidkivka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Pidkivka 9 Mayıs 1995 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Підківка Роман Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Pidkivka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Roman Pidkivka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Pidkivka'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Pidkivka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romapidkivka_official/

Roman Pidkivka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Pidkivka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Pidkivka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Pidkivka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2013 yılında Karpaty

22 Şubat 2019 yılında Arsenal Kyiv

24 Temmuz 2019 yılında Karpaty

26 Ağustos 2020 yılında Chornomorets

23 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2022 yılında Ingulets

Roman Pidkivka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Pidkivka şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roman Pidkivka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Lviv (2008-2009), Volyn Lutsk (2009), Karpaty Lviv (2009-2012)

Ukrayna U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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