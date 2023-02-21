Andriy Kukharuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kukharuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Kukharuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Kukharuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Kukharuk 13 Aralık 1995 tarihinde Ternopil şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кухарук Андрій Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Kukharuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Kukharuk'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Kukharuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Kukharuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Kukharuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Kukharuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sevastopol II

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2015 yılında Nyva Ternopil

5 Nisan 2016 yılında FK Sambir

1 Ağustos 2016 yılında Hertha Wels

1 Mart 2017 yılında Agrobiznes V.

21 Ağustos 2020 yılında Rukh Lviv

23 Şubat 2022 yılında FK Mariupol

21 Eylül 2022 yılında Ingulets

Andriy Kukharuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Kukharuk şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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