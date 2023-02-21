Artem Sitalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sitalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Sitalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Sitalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Sitalo 1 Ağustos 1989 tarihinde Kherson şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сітало Артем Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Sitalo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Artem Sitalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Sitalo'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Sitalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Sitalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Sitalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Sitalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Krystal Kherson

22 Temmuz 2014 yılında Girnyk KR

1 Temmuz 2016 yılında Zirka

1 Temmuz 2017 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2021 yılında Ingulets

Artem Sitalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Sitalo şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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