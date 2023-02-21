Andriy Korobenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Korobenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Korobenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Korobenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Korobenko 28 Mayıs 1997 tarihinde Chernigiv şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коробенко Андрій Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Korobenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Korobenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 16 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Andriy Korobenko'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andriy Korobenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Korobenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Korobenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Korobenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Shakhtar U19

16 Temmuz 2015 yılında Shakhtar II

31 Ağustos 2016 yılında Chornomorets II

31 Aralık 2016 yılında Shakhtar II

21 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

25 Ekim 2019 yılında Rukh Lviv

28 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2021 yılında Ingulets

Andriy Korobenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Korobenko şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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