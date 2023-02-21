Volodymyr Odaryuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Odaryuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Odaryuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Odaryuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Odaryuk 13 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Одарюк Володимир Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Odaryuk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Volodymyr Odaryuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Odaryuk'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Odaryuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Odaryuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Volodymyr Odaryuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Odaryuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2016 yılında Vorskla Poltava

14 Şubat 2019 yılında Girnyk-Sport

30 Haziran 2019 yılında Vorskla Poltava

24 Temmuz 2019 yılında Girnyk-Sport

31 Aralık 2019 yılında Vorskla Poltava

28 Ağustos 2020 yılında MFK Mykolaiv

20 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2022 yılında Ingulets

Volodymyr Odaryuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Odaryuk şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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