Kyrylo Arkhypchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Arkhypchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyrylo Arkhypchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyrylo Arkhypchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyrylo Arkhypchuk 13 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Архипчук Кирило Васильович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyrylo Arkhypchuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyrylo Arkhypchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kyrylo Arkhypchuk'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyrylo Arkhypchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyrylo Arkhypchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyrylo Arkhypchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyrylo Arkhypchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2020 yılında SK Dnipro-1 U19

14 Temmuz 2021 yılında FK Vovchansk

31 Ağustos 2022 yılında Ingulets

Kyrylo Arkhypchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyrylo Arkhypchuk şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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