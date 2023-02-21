Maksym Marusych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Marusych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Marusych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Marusych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Marusych 17 Temmuz 1993 tarihinde Poltava şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Марусич Максим В'ячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Marusych Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAG yapmaktadır. Maksym Marusych, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Marusych'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksym Marusych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Marusych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Marusych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Marusych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vorskla II

23 Temmuz 2014 yılında Karpaty

1 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

19 Mart 2015 yılında Girnyk-Sport

5 Mart 2016 yılında Desna

28 Temmuz 2016 yılında Girnyk-Sport

18 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Jonava

13 Mart 2018 yılında RFS

15 Ağustos 2019 yılında Jelgava

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ağustos 2020 yılında Kaspiy Aktau

1 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

12 Mart 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Riteriai

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2022 yılında Ingulets

Maksym Marusych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Marusych şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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