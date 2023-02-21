Oleksiy Palamarchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Palamarchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Palamarchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Palamarchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Palamarchuk 22 Temmuz 1991 tarihinde Bender, Moldova şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Паламарчук Олексій Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Palamarchuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksiy Palamarchuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Palamarchuk'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Palamarchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexey_palamar/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100011144745536

Oleksiy Palamarchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Palamarchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksiy Palamarchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Palamarchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Dnister

1 Temmuz 2011 yılında FK Odessa

1 Şubat 2014 yılında Balkany Zorya

1 Ocak 2020 yılında Chornomorets

7 Şubat 2022 yılında Girnyk-Sport

20 Temmuz 2022 yılında Ingulets

Oleksiy Palamarchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Palamarchuk şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh-11 Chornomorets Odessa (2004-2005), Spartak im. Belanova (DYuSSh-9) Odessa (2005-2007), Zelenyi Gay Voznesensk (2007)

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