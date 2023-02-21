Maksym Melnychuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Melnychuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Melnychuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Melnychuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Melnychuk 18 Eylül 1999 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мельничук Максим Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Melnychuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Melnychuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksym Melnychuk'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksym Melnychuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m__melnychuk/

Maksym Melnychuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Melnychuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Melnychuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Melnychuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

20 Temmuz 2018 yılında Vorskla II

27 Ağustos 2020 yılında Chornomorets

30 Haziran 2021 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2021 yılında Vorskla Poltava

22 Temmuz 2021 yılında Ingulets

30 Haziran 2022 yılında Vorskla Poltava

Maksym Melnychuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Melnychuk şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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