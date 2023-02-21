Vladyslav Klymenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Klymenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Klymenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Klymenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Klymenko 19 Haziran 1994 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Клименко Владислав Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Klymenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladyslav Klymenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Klymenko'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Klymenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Klymenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Klymenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Klymenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kryvbas II

1 Temmuz 2013 yılında Real Farma

21 Temmuz 2014 yılında Skala Stryi

17 Ocak 2017 yılında Ingulets

7 Ocak 2020 yılında Chornomorets

6 Ağustos 2021 yılında FK Mariupol

28 Ocak 2022 yılında Ingulets

Vladyslav Klymenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Klymenko şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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