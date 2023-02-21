Viktor Bliznichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Bliznichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Bliznichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Bliznichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Bliznichenko 29 Eylül 2002 tarihinde Novograd-Volynskyi, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Блізніченко Віктор Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Bliznichenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Viktor Bliznichenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Bliznichenko'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Bliznichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Bliznichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Bliznichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Bliznichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dynamo Kyiv U19

15 Temmuz 2022 yılında Ingulets

30 Haziran 2024 yılında Dynamo Kyiv U19

Viktor Bliznichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Bliznichenko şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Bliznichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dnipro Dnipropetrovsk (2014-2016), Dynamo Kyiv (2017-2019)

Ukrayna U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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