Yuriy Kozyrenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kozyrenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Kozyrenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Kozyrenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Kozyrenko 27 Kasım 1999 tarihinde Kostopil, Rivne Oblast şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Козиренко Юрій Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Kozyrenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yuriy Kozyrenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yuriy Kozyrenko'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Kozyrenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kozyrenkoyuriy/

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Yuriy Kozyrenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Kozyrenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuriy Kozyrenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Kozyrenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

28 Ağustos 2018 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2019 yılında Vorskla Poltava

25 Eylül 2020 yılında Girnyk-Sport

1 Ocak 2021 yılında Vorskla Poltava

28 Şubat 2021 yılında Isloch

3 Temmuz 2022 yılında Vorskla Poltava

Yuriy Kozyrenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Kozyrenko şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuriy Kozyrenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv (-08/2018)

Ukrayna U20 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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