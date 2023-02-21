Oleg Bilyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Bilyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Bilyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleg Bilyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleg Bilyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Bilyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Bilyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Bilyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Bilyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Bilyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Bilyk 11 Ocak 1998 tarihinde Pidvolochysk, Ternopil Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Білик Олег Степанович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Bilyk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Oleg Bilyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleg Bilyk'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oleg Bilyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Bilyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleg Bilyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Bilyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2016 yılında Skala Stryi

1 Temmuz 2018 yılında Oleksandriya II

1 Temmuz 2019 yılında FK Oleksandriya

19 Ocak 2023 yılında Ingulets

Oleg Bilyk kimdir

Oleg Bilyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Bilyk şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Pidvolochysk (2008-2011), DYuSSh Ternopil (2011), Skala Morshyn (2012-2015)

Oleg Bilyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 23 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleg Bilyk nereli

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