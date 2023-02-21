Maksym Kovalyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Kovalyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Kovalyov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Kovalyov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Kovalyov 20 Mart 1989 tarihinde Alchevsk, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ковальов Максим Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Kovalyov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Kovalyov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 25 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Maksym Kovalyov'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Kovalyov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Kovalyov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maksym Kovalyov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Kovalyov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Shakhtar U17

1 Temmuz 2007 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2010 yılında Zorya Lugansk

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2011 yılında Illichivets

30 Haziran 2012 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2012 yılında Illichivets

1 Temmuz 2013 yılında Stal Alchevsk

21 Ocak 2015 yılında Zirka

25 Temmuz 2018 yılında Ingulets

Maksym Kovalyov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Kovalyov şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Kovalyov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.