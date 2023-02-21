Dmytro Pospelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Pospelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Pospelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Pospelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Pospelov 19 Ekim 1991 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Поспєлов Дмитро Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Pospelov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dmytro Pospelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmytro Pospelov'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Pospelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Pospelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Pospelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Pospelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2009 yılında Dnister

1 Temmuz 2011 yılında FK Odessa

8 Şubat 2013 yılında Turan Tovuz

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2014 yılında Real Farma

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2015 yılında Zhemchuzhyna O.

5 Temmuz 2018 yılında Metalist 1925

28 Ağustos 2020 yılında Chornomorets

4 Temmuz 2021 yılında Ingulets

Dmytro Pospelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Pospelov şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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