Denys Rezepov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Rezepov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Rezepov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Rezepov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Rezepov 11 Şubat 2002 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Резепов Денис Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Rezepov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denys Rezepov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Rezepov'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denys Rezepov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Rezepov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denys Rezepov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Rezepov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında MSM

1 Temmuz 2020 yılında Avang. Kharkiv

15 Ağustos 2020 yılında Metalist 1925

23 Temmuz 2021 yılında FK Vovchansk

30 Haziran 2022 yılında Metalist 1925

16 Temmuz 2022 yılında Ingulets

Denys Rezepov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Rezepov şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KhTZ Kharkiv (2014-2015), DYuSSh Lyubotyn (2015-2016), Metalist Kharkiv (2016-2018), Metalist 1925 Kharkiv (2018-2019), Avangard Kharkiv (2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.