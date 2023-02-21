Dmitri Nagiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Nagiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Nagiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Nagiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Nagiyev 27 Kasım 1995 tarihinde Bila Tserkva, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Azerbaycan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Dmitri Ruslan oğlu Nağıyev (ukr. Нагієв Дмитро Русланович) şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Nagiyev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Nagiyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Nagiyev'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Nagiyev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nagiev0033/

Dmitri Nagiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Nagiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dmitri Nagiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Nagiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dnipro U19

1 Temmuz 2013 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

1 Ağustos 2017 yılında Karabakh Wien

2 Temmuz 2018 yılında Sumqayıt

4 Ağustos 2018 yılında Stumbras

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2020 yılında Dinamo-Auto

15 Ocak 2021 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2022 yılında Ingulets

Dmitri Nagiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Nagiyev şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh-15 Kyiv (2008), Knyazha Shchaslyve (2009-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.