Arturo Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arturo Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arturo Vidal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arturo Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arturo Vidal

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturo Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturo Vidal 22 Mayıs 1987 tarihinde San Joaquín şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arturo Erasmo Vidal Pardo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturo Vidal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Arturo Vidal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arturo Vidal'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arturo Vidal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kingarturo23

http://www.instagram.com/kingarturo23oficial/

http://www.facebook.com/arturovidal8

Arturo Vidalboyu ve yaşı kaç

Arturo Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arturo Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arturo Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturo Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2007 yılında Leverkusen

21 Temmuz 2011 yılında Juventus

28 Temmuz 2015 yılında Bayern

6 Ağu 2018 yılında Barcelona

22 Eylül 2020 yılında Inter

18 Temmuz 2022 yılında Flamengo

Arturo Vidal kimdir

Arturo Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturo Vidal şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Arturo Vidal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 8 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 137 maçta 33 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arturo Vidal nereli

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