Matheus Cunha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Cunha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Cunha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Cunha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Cunha 24 Mayıs 2001 tarihinde Tupi Paulista şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Cunha Queiroz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Cunha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FJB Sports yapmaktadır. Matheus Cunha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Cunha'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Cunha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Cunha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Cunha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Cunha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2023 yılında Flamengo

Matheus Cunha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Cunha şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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